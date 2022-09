Comment Roger est devenu Federer : ces deux anecdotes racontées qui ont forgé la légende

"Cela met en évidence le travail que Federer a dû faire sur lui-même pour changer et dompter son caractère émotif, parce qu'au fond Roger est un grand émotif. Avec le temps, il est arrivé à le cacher sous une espèce de marbre de glace. C'est quelqu'un qui ne montre pas ou très peu ses émotions pendant un match, même si on les voit juste après quand il gagne ou perd. Cette anecdote est intéressante parce qu'elle montre la métamorphose qu'il a dû accomplir sur lui-même, sur son tempérament et son caractère", insiste-t-il. "Il l'a fait parce qu'il a dû penser, à juste titre, que c'était une clé pour durer et gagner longtemps."