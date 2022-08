"Le compte à rebours est enclenché" : Serena Williams annonce sa retraite imminente

"Jeu, set et match, Serena Williams." Cette phrase, prononcée à de multiples reprises sur le circuit féminin de tennis depuis plus de deux décennies, ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. L'Américaine de 40 ans annonce ce mardi se préparer à une mise en retrait imminente des courts.

"Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route", écrit-elle dans un post Instagram, accompagné de la couverture du magazine Vogue, dont elle fait la Une. "C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant, le compte à rebours est enclenché", explique celle qui a remporté 23 tournois du Grand Chelem dans sa carrière.