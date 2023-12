"Le doute que j'ai..." : le coach de Rafael Nadal fait part de ses "craintes" avant son grand retour à la compétition

Après presque un an d'absence, Rafael Nadal s'apprête à retrouver la compétition, la première semaine de janvier, à l'occasion du tournoi de Brisbane. L'ex-numéro 1 mondial, en quête de repères, va pouvoir mettre son corps à l'épreuve et tester sa résistance physique sur le dur australien. En attendant qu'il tape ses premières balles, son entraîneur Carlos Moya, bien qu'optimiste après les entraînements, ne peut cacher quelques "craintes".

Où en est Rafael Nadal ? Personne ne le sait vraiment, à part lui et son coach, Carlos Moya. Absent des courts depuis près d'un an, et son élimination au 2e tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier 2023, le Majorquin a prévu de faire son grand retour à l'occasion du tournoi de Brisbane (31 décembre-7 janvier). L'homme aux 14 titres du Grand Chelem à Roland-Garros, redescendu à la 666e place au classement ATP, se prépare du mieux qu'il peut pour réussir son comeback.

À deux semaines de son retour à la compétition, "Rafa s'entraîne très bien, même s'il est impossible d'avoir les mêmes conditions qu'en match", a expliqué son entraîneur sur le site de l'ATP. Opéré début juin du psoas et de la hanche gauche, il a enchaîné les séances à haute intensité lors d'un stage au Koweït, où le Français Arthur Fils lui a servi de sparring partner.

Ma plus grande crainte, c'est l'enchaînement des matchs Carlos Moya, entraîneur de Rafael Nadal

"Il sait évidemment qu'en ce moment même, il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais petit à petit, il va l'acquérir. Tout ça fait partie de notre travail. Ces derniers jours au Koweït, nous nous sommes entraînés avec (Arthur) Fils, et la vérité, c'est que c'était très bien, bien mieux que ce qu'il pouvait espérer", a raconté Carlos Moya. "Rafa est arrivé là-bas en pensant qu'il n'allait pas être compétitif, qu'il n'allait pas être à la hauteur, et il en est reparti convaincu du contraire."

Témoin privilégié de la rédemption du "Taureau de Manacor", qui a enduré "un chemin sinueux et tortueux, avec de nombreux virages", avant de pouvoir reprendre une raquette en main en août dernier, celui qui a remporté Roland-Garros en 1998, son seul titre du Grand Chelem, n'a pas caché les doutes qui l'habitent au sujet de son poulain, à l'heure de refouler les courts. "Ma plus grande crainte, c'est l'enchaînement des matchs", a-t-il confié. "Jouer au meilleur des cinq sets, gagner, se reposer, retourner sur le court deux jours plus tard... C'est le doute qui m'habite en ce moment, surtout en Grand Chelem."

"Mais nous avons du temps. Si l'Open d'Australie commençait demain, ce serait une vraie peur. Il reste encore un mois, il y a un tournoi avant à Brisbane, des entraînements exigeants", a-t-il ajouté. "Tout ça devrait pouvoir lui permettre de s'y préparer."

Conscient que l'ex-numéro 1 mondial, 22 titres du Grand Chelem en poche, "a une date de péremption et il s'en rapproche chaque jour", Carlos Moya veut "continuer à essayer" à ses côtés. "Essayer", un mot que Rafael Nadal répète à tue-tête. Lui qui rêve de "finir ailleurs que dans une salle de presse", peut-être sur un enchaînement Roland-Garros (20 mai-9 juin)-JO de Paris (26 juillet-11 août). "C'est une réalité, il y a de nombreuses chances que ce soit ma dernière année, sans aucun doute. Il y a des chances que cela ne dure que six mois. Il est possible que cela dure une année complète. Il est possible que je ne puisse pas atteindre tout cela", a-t-il récemment rappelé. Quoi qu'il advienne, il est déterminé à "se donner une chance."