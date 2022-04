Tennis : Jo-Wilfried Tsonga prendra sa retraite après Roland-Garros

C’est dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux que Jo-Wilfried Tsonga, ex-N.5 mondial et longtemps N.1 français, a annoncé la nouvelle, ce mercredi 6 avril : il prendra sa retraite cette année après Roland-Garros, à l’âge de 37 ans.

"Depuis quelques semaines, j'ai décidé que j'allais arrêter à Roland cette année. Ce sera mon 15e Roland", déclare le joueur retombé au 220e rang mondial et qui sort de quatre années minées par les blessures. "J'ai mis du temps à prendre cette décision. Tous les jours depuis plusieurs années, il y a un moment dans la journée où je me dis ‘qu'est-ce que je fais, pourquoi je me fais du mal comme ça, est-ce qu'il y a encore une raison à ce que je fasse tous ces efforts ?’", explique le Manceau dans la vidéo, confortablement installé sur un canapé, avec son épouse à ses côtés.

"Ma tête me dit ‘tu peux jouer toute ta vie’, mais le corps me rappelle que mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là. Mon corps me dit ‘tu n'es plus capable d'aller plus loin que ce que je te donne’. Avant, c'est ce que je faisais tous les jours", poursuit-il.