Faute de vaccination contre le Covid-19, Novak Djokovic renonce à l'US Open

Il ne manquait plus que l'officialisation. Pressenti depuis de longues semaines, le forfait de Novak Djokovic a été acté par le principal intéressé ce jeudi. Non-vacciné contre le Covid-19, le Serbe aux 21 titres du Grand Chelem a espéré jusqu'au dernier moment un changement des mesures sanitaires pour l'entrée sur le territoire américain. Sans succès. "Malheureusement, je ne serai pas en mesure de me rendre à New York cette fois pour l'US Open", s'est-il désolé sur les réseaux sociaux. "Je vais garder une bonne forme et un esprit positif et attendre une opportunité de concourir à nouveau", ajoute-t-il. "Bonne chance à mes collègues joueurs", conclut-il, fair-play.