Novak Djokovic sonné après avoir reçu une gourde en pleine tête, une enquête ouverte

Novak Djokovic, dernier vainqueur en date de Roland-Garros, a remporté son match face au Français Corentin Moutet, vendredi, au Masters 1000 de Rome (Italie). Mais, en sortant du court, le champion a reçu une gourde sur la tête, le blessant légèrement. Selon les images de la télévision italienne, cette bouteille serait tombée malencontreusement d'un sac à dos d'un fan enthousiaste.

Une mésaventure dont il aurait préféré se passer. Novak Djokovic, triple vainqueur de Roland-Garros, a reçu une gourde sur la tête, vendredi, à l'issue de son match de deuxième tour du Masters 1000 de Rome (Italie). Le Serbe avait été expéditif (6-3 ; 6-1) contre le Français Corentin Moutet. Mais, après son match, alors qu'il se présentait devant ses fans pour signer des autographes à la sortie du court, le tennisman a été touché par une bouteille, tombée depuis les gradins. Sur les images retransmises par la télévision italienne, l'objet semble avoir glissé malencontreusement d'un sac à dos d'un supporter un peu trop enthousiaste.

Selon une autre vidéo, Novak Djokovic est ensuite apparu sonné par le choc. Pendant plusieurs minutes, il s'est affalé par terre puis, rejoint par une personne de son entourage, il est resté prostré avant de repartir vers les vestiaires. Selon l'organisation du tournoi, le détenteur de 24 titres du Grand Chelem "a une entaille sur le haut du crâne qui n'a pas nécessité la pose de points de suture, simplement de colle chirurgicale". D'après la même source, la chute de la gourde "semble [être] un geste complétement involontaire" de la part du fan. Une enquête a toutefois été ouverte par la police.

Un peu plus tard dans la soirée, Novak Djokovic a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé sur son compte X. "Merci pour les messages d'inquiétude, a ainsi écrit le joueur de tennis. C'était un accident et je vais bien me reposer à l'hôtel avec un sac de glace." Il devrait affronter le Chilien Alejandro Tabilo, 32ᵉ mondial, au troisième tour du tournoi, dimanche ou lundi.

Le sportif serbe a déjà remporté six fois le tournoi de Rome dans sa carrière.