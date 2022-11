Tennis : Novak Djokovic tombe face à Holger Rune en finale du Masters 1000 de Paris

Holger Rune jouait sa quatrième finale en autant de tournois : il avait perdu à Sofia (Bulgarie), gagné à Stockholm (Suède) et de nouveau perdu à Bâle (Suisse). Après avoir remporté en mai à Munich (Allemagne) le premier tournoi de sa carrière, il décroche à Paris son troisième et plus beau titre, tant par le prestige du tournoi que celui des adversaires éliminés.

Au premier tour, il avait sauvé trois balles de match contre Stanislas Wawrinka, puis a battu cinq membres du Top 10 mondial : Hubert Hurkacz (10e), Andrey Rublev (9e), Carlos Alcaraz (1er, abandon), Félix Auger-Aliassime (8e) et, donc, Novak Djokovic (7e) ce dimanche.