Open d'Australie : Djokovic, dix fois vainqueur du tournoi, battu en demi-finale

Le N.1 mondial Novak Djokovic a été écarté en demi-finale de l'Open d'Australie par le N.4 mondial Jannik Sinner vendredi. Jamais un joueur italien n'a encore gagné l'Open d'Australie.

A 36 ans, il briguait un 25e sacre inédit en Grand Chelem et un onzième triomphe à Melbourne. Novak Djokovic, décuple vainqueur de l'Open d'Australie, qui n'y avait plus perdu un match depuis 2018, a été écarté sans ménagement en demi-finale par le N.4 mondial Jannik Sinner vendredi. À 22 ans, le jeune Italien va lui jouer dimanche sa toute première finale majeure. Il y affrontera soit le N.3 mondial Daniil Medvedev, soit le N.6 Alexander Zverev, opposés plus tard dans la journée.

"J'ai beaucoup appris de ma défaite à Wimbledon contre lui", a déclaré Jannik Sinner sur le court juste après sa qualification. Il s'était alors incliné en trois sets sur le gazon londonien lors des quarts de finale en juillet dernier. "J'attendais ce match avec impatience, c'est toujours super d'avoir ce type de joueur face à soi", a-t-il ajouté.

Rien ne laissait présager ce scénario

Pour rappel, Novak Djokovic restait sur 33 matches gagnés consécutivement sur les courts du Melbourne Park. Depuis sa dernière défaite, il avait collectionné quatre titres de plus en cinq éditions. Seule exception : 2022, l'année de sa rocambolesque expulsion d'Australie, faute d'être vacciné contre le Covid-19.

Au-delà du résultat, c'est la manière qui interpelle. Rien ne laissait imaginer un tel scénario, encore moins sur la Rod Laver Arena, son terrain de jeu préféré, même face à Sinner, le seul joueur à avoir été capable de le battre après Wimbledon et jusqu'à la fin de l'année 2023.

Au bord d'une défaite en trois sets, confronté à une balle de match à 6 points à 5 dans le jeu décisif, Djokovic est parvenu presque par miracle à prolonger la partie. Mais une fois qu'il a compté un break d'avance dans la quatrième manche, Sinner, cette fois, a eu le dernier mot, quasiment une heure après sa première balle de match. En 3h22 min, Djokovic, lui, ne s'est pas procuré la moindre balle de break. Jamais un joueur italien n'a encore gagné l'Open d'Australie.