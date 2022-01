Open d'Australie : les tee-shirts "Où est Peng Shuai ?" finalement autorisés

Sous pression, Tennis Australia a finalement fait volte-face, mardi 25 janvier. Les tee-shirts pro-Peng Shuai sont désormais autorisés. "Il y a eu des incompréhensions pour certaines personnes qui ne sont pas ici et ne connaissent pas vraiment la vue d'ensemble", a indiqué à The Age le patron de l'Open d'Australie Craig Tiley, qui est aussi le président de la Fédération australienne. "Ce que nous avons dit, c'est que si quelqu'un vient sur place avec l'intention de perturber et d'utiliser l'Open d'Australie comme une plateforme pour lui-même et perturbe le confort et la sécurité de nos fans, alors il n'est pas le bienvenu."

"Ce qui ne va pas, c'est si quelqu'un apporte une grande bannière et qu'elle est attachée à de gros poteaux. (...) Nous ne pourrons pas autoriser cela", a-t-il ajouté, invoquant des raisons de sécurité. "Cependant, si quelqu'un veut porter un tee-shirt et faire une déclaration sur Peng Shuai, c'est bien", "à condition que (les spectateurs en question) soient pacifiques et ne débarquent pas comme une foule hostile pour semer le désordre." Les agents de sécurité sont chargés de juger des situations, au cas par cas.