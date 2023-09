Tennis : Rafael Nadal redit que 2024 pourrait bien être sa "dernière année"

Le chant du cygne pour Rafael Nadal ? Éloigné des courts depuis huit mois, et opéré au psoas (muscle situé dans le bassin) et à la hanche, la légende espagnole du tennis, âgée de 37 ans, a longuement évoqué son avenir. Il a redit que 2024 serait "peut-être" sa dernière année. "J'ai dit qu'il était possible que 2024 soit ma dernière année, je le maintiens, mais je ne peux pas le confirmer à 100% parce que je ne le sais pas", a réaffirmé l'ancien numéro 1 mondial, lundi 18 septembre, dans un entretien accordé à la chaîne Movistar+.

"Comment je serai dans quatre mois ? Je ne sais pas. Je suis ouvert concernant le futur", a affirmé l'homme aux 22 titres du Grand Chelem, conscient du long chemin qui lui reste à parcourir. "Je veux rejouer et être compétitif. Mais c'est une illusion de croire que je vais revenir puis gagner l'Open d'Australie et Roland-Garros. Tout cela est bien loin. Les gens ne doivent pas tout confondre. Je suis conscient des difficultés que je rencontre", a-t-il poursuivi, évoquant son "âge" et ses "problèmes physiques".