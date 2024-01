"Je me sens bien" : Rafael Nadal réussit son grand retour à Brisbane, un an après son dernier match

Pour son premier match en simple depuis près d'un an, Rafael Nadal n'a pas déçu, mardi 2 janvier, en s'imposant devant Dominic Thiem (7-5, 6-1) sur les courts de Brisbane. L'Espagnol a signé un retour encourageant, tant dans le jeu que physiquement. "C'est un jour émouvant et important pour moi", a-t-il confié après coup.

Il n'a rien perdu de son tennis. Deux jours après avoir fait son retour à la compétition, qui s'est soldé par une défaite en double (6-4, 6-4), avec son compatriote et co-entraîneur Marc Lopez, Rafael Nadal a signé, mardi 2 janvier, à Brisbane, un retour gagnant et expéditif pour son premier match officiel en simple. L'ex-numéro 1 mondial, écarté des courts depuis près d'un an, a dominé l'Autrichien Dominic Thiem (7-5, 6-1) en 1h29. "C'est un jour émouvant et important pour moi après probablement l'une des années les plus difficiles de ma carrière de tennisman", a-t-il commenté après sa victoire devant la Pat Raver Arena.

Éloigné du circuit ATP depuis le 18 janvier 2023 et opéré du psoas et de la hanche, deux interventions qui lui ont valu des mois de rééducation sanctionnés par une dégringolade au classement ATP (672ᵉ), le Majorquin est apparu ragaillardi. Très en jambes, le poing serré après chaque coup gagnant, l'homme aux 22 titres de Grand Chelem, dont 14 sur la terre battue de Roland-Garros, a fait du Nadal dans le texte, multipliant les frappes dévastatrices et signant des volées somptueuses.

Je suis heureux Rafael Nadal, ex-numéro 1 mondial

Après une longue mise en chauffe, le gaucher de Manacor s'est défait de l'ex-numéro 3 mondial et vainqueur de l'US Open 2020, sorti des qualifications. Mais l'Autrichien, retombé au 98ᵉ rang mondial depuis une blessure au poignet, a opposé une belle résistance à Nadal dans le premier set, que l'Espagnol s'est finalement adjugé après 56 minutes d'une intense bataille (7-5). Les sensations retrouvées, il s'est emparé de la seconde manche en 33 minutes, ne laissant rien passer à son adversaire.

Après son succès - le 1069ᵉ en carrière, ce qui lui permet de détrôner Ivan Lendl au 4ᵉ rang derrière Jimmy Connors, Roger Federer et Novak Djokovic - le roi incontesté de la porte d'Auteuil s'est dit "fier" d'avoir "la chance de revenir après un an et de jouer devant un public extraordinaire à un niveau très positif pour le premier jour". "Mon objectif est toujours à moyen terme, dans quelques mois, d'essayer d'être à nouveau compétitif. Si je le suis, c'est fantastique", a-t-il confié devant la presse. "Je suis heureux. Je ne sais pas dans quel état je me réveillerai demain, mais je peux dire que je me sens bien."