Roger Federer : premier triomphe, "tweener" magique, JO de 2012... cinq moments qui ont marqué sa carrière

Sur la lancée de son succès à Roland-Garros, Federer s'impose à Wimbledon. Il sort notamment victorieux d'un duel épique en finale contre Andy Roddick, après un cinquième set irrespirable remporté 16-14. Logiquement, il fait figure de favori à la victoire lors de l'US Open. Malgré sa défaite en finale contre Del Potro, le recordman de semaines consécutives en tête du classement ATP (237, entre 2004 et 2008) affiche à Flushing Meadows un niveau de jeu exceptionnel.

Les spectateurs sont même témoins d'une inspiration de génie lors de sa demi-finale contre Novak Djokovic. Mené 7-6, 7-5, 6-5, le Serbe est en difficulté sur sa mise en jeu (0-30) et au bord du précipice. Alors qu'il pense recoller au score d'un lob parfaitement distillé, "Nole" se fait transpercer par le passing "tweener" millimétré et surpuissant de son adversaire. Un coup gagnant resté à la postérité et qui permettra à Federer de s'imposer quelques minutes plus tard contre le Serbe. "J’étais dans une position difficile et je n’avais rien à perdre. Je m’entraîne beaucoup aux tweeners, mais ça ne marche jamais", plaisantera-t-il, ensuite, en conférence de presse.