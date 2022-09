Roger Federer finira sa carrière en apothéose par un double avec Rafael Nadal

Il a marqué les courts de son empreinte et de son élégance, et s'apprête désormais à les quitter. Ce vendredi soir, Roger Federer va faire ses adieux au monde du tennis, à l'occasion d'un match de Laver Cup, à Londres, le dernier d'une carrière de plus de deux décennies. Vingt titres du Grand Chelem après ses débuts, le Suisse de 41 ans, qui ne peut plus jouer en simple après ses multiples blessures, va disputer un double en compagnie de l'un des plus grands rivaux de sa carrière : Rafael Nadal.

"Participer à ce moment historique sera quelque chose d'incroyable et d'inoubliable", a avoué l'Espagnol, auteur, avec Roger Federer, de l'un des feuilletons les plus passionnants de l'histoire du tennis (24 victoires à 16 pour Nadal). "Je suis super impatient, j'espère que nous passerons un bon moment et que nous gagnerons le match. Ce sera un type de pression différent, après toutes les choses formidables que nous avons partagées sur le terrain et en dehors."