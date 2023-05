Roland-Garros : le message "militant" de Djokovic sur le Kosovo "n'est pas approprié", juge Oudéa-Castéra

La ministre des Sports a révélé que la directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, "avait pu échanger avec lui et son entourage". Mais, alors que la Fédération kosovare a fait part de son intention soumettre une requête aux fédérations internationale et française de tennis, afin que le joueur serbe, qui n'a exprimé "aucun regret", "soit poursuivi et mis à l'amende", ce dernier ne devrait pas être sanctionné, quand bien même qu'il n'a pas respecté la charte éthique de la FFT. "Il n'y a pas de règles officielles en Grand Chelem sur ce que les joueurs peuvent ou ne peuvent pas dire", a réagi l'instance tricolore auprès de l'agence Reuters. "La FFT ne fera aucune déclaration et ne prendra aucune position sur ce sujet."