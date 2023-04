Tennis : Roland-Garros va proposer aux joueurs une aide inédite contre le cyberharcèlement

Injures, insultes à caractère raciste ou homophobe, menaces de mort ou de viol… Voilà à quoi doivent faire face les athlètes, tous sports confondus. Au tennis, comme ailleurs, le cyberharcèlement est devenu monnaie courante pour les sportifs. Cette haine en ligne résulte souvent d'une mauvaise performance. Un prétexte dont se servent des individus malveillants, régulièrement anonymes, pour déverser leurs messages d'une violence inouïe. Oppressée par ce mal qui avance masqué, la tenniswoman Alizée Cornet avait choisi, en août 2021, de ne plus se taire. Après un revers à l'Open de Cluj-Napoca, en Roumanie, la numéro 2 française avait exposé publiquement la cyberintimidation qu'elle vivait, du fait de parieurs mécontents.

Ce harcèlement en ligne frappe indistinctement, de la joueuse amateure la plus modeste au joueur professionnel le plus connu. Et le phénomène ne date pas d'hier. En 2013 déjà, la Canadienne Rebecca Marino, à bout de nerfs, avait même raccroché la raquette un temps, avant de revenir sur les courts. Deux ans plus tard, l'Allemand Dustin Brown, cible de commentaires racistes, avait sommé Facebook de réagir contre ses cyberharceleurs. En février et octobre 2020, la Française Caroline Garcia et son compatriote Gaël Monfils ont relayé, à leur tour, les insultes et menaces proférées à leur encontre. "Tu es la honte du sport", "put*** d'esclave, idiot stupide", "j'espère que tu vas mourir d'un cancer", pouvait-on lire. Et ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Madison Keys, Benoît Paire, Naomi Osaka... la liste des cyberharcelés ne cesse de s'allonger.