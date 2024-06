Novak Djokovic laisse planer le doute pour son prochain match en quart de finale mercredi à Roland-Garros. Le joueur serbe a déclaré s'être blessé au genou droit ce lundi, et avoir des incertitudes sur ses capacités à jouer à court terme.

Incertitude à moins de 48h du prochain match. Novak Djokovic a déclaré lundi soir qu'il n'était pas certain de pouvoir jouer son quart de finale mercredi à Roland-Garros en raison de sa blessure au genou droit au début du deuxième set de son huitième de finale face à Francisco Cerundolo.

"Dans le troisième jeu du deuxième set, j'ai glissé et ça a affecté mon genou. Je ne sais pas ce qui se passera demain ou après-demain, ni si je serai capable d'entrer sur le court et de jouer", a déclaré le Serbe, précisant que sa blessure était liée à un manque de terre sur le court et ajoutant avoir pu terminer son match grâce à des anti-inflammatoires.