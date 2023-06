Roland-Garros : c'est déjà fini pour les Bleus, qui égalent le pire bilan de leur histoire

Après un mercredi noir, marqué par le forfait de Gaël Monfils et l'élimination de six représentants tricolores (Caroline Garcia, Léolia Jeanjean, Lucas Pouille, Luca Van Assche, Ugo Humbert et Corentin Moutet), il n'y a cette fois plus aucune Française ni aucun Français du côté de la porte d'Auteuil. Diane Parry, Océane Dodin et Arthur Rinderknech, les trois dernières Bleus engagés, ont tous pris la porte, jeudi 1er juin, balayés respectivement par Mirra Andreeva, Ons Jabeur et Taylor Fritz.