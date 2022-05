"C'est devenu insupportable" : blessé au pied, Nadal inquiète à dix jours de Roland-Garros

Ce nouveau pépin physique tombe mal pour le joueur de 35 ans. Déjà vainqueur à treize reprises Porte d'Auteuil, il vise une nouvelle couronne à Roland-Garros. Problème, le Grand Chelem parisien débute le 22 mai prochain, soit dans 10 jours. C'est donc une véritable course contre-la-montre qui débute. "Je ne sais pas comment ce sera dans deux jours, dans une semaine. Je ne sais vraiment pas", a regretté le grand rival de Roger Federer. "Je dois accepter la situation et me battre. Je ne peux rien dire de plus. Je ne sais pas si je dois me reposer ou m'entraîner. Mais j'ai toujours un objectif dans une semaine et quelques jours. Je vais rêver de cet objectif", a-t-il encore assuré. "Aujourd'hui, je ne pouvais pas jouer. Mais peut-être que dans deux jours ça ira mieux. À Roland-Garros (22 mai-5 juin, ndlr), j'aurai mon médecin avec moi. Ça peut aider", conclut-il.

Au-delà de cette échéance, c'est la suite de la carrière du champion espagnol qui pourrait être en péril. "Il va arriver un moment où ma tête va dire stop, parce que la douleur m'enlève le plaisir. Pas que pour le tennis, dans la vie", a glissé Rafael Nadal.