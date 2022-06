Roland-Garros : "Il y a eu une épidémie de Covid, personne n'en a parlé", affirme Alizé Cornet

Interrogée sur le retour éventuel de protocole sanitaire dans les tournois, Alizé Cornet ne cache pas son désaveu. "On a payé le prix, on a mangé notre pain noir avec un an de bulles et de tests. On s'est tous fait vacciner. Le Covid fait partie de nos vies désormais. On ne va pas s'autotester pour se mettre dans la merde !", lance-t-elle encore.