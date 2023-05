"Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie" : la (nouvelle) provocation de Djokovic à Roland-Garros lui vaudra-t-elle une sanction ?

"C'est un sujet très sensible. Je suis très touché en tant que Serbe par ce qu'il se passe au Kosovo et par la façon dont notre peuple a été pratiquement forcé de quitter nos municipalités (...). En tant que fils d'un homme né au Kosovo, je sens une responsabilité additionnelle à donner mon soutien à notre peuple et à toute la Serbie", s'est justifié devant la presse "Nole", dont le père, Srdjan, est né à Mitrovicë, anciennement Titova Mitrovica, une ville du nord du Kosovo touchée par la guerre en 1999.

"Le Kosovo est notre lieu de naissance, le cœur de tous les moments historiques de notre pays. La plus grande bataille a eu lieu ici, les monastères et les églises les plus importants sont ici", a insisté celui qui vise, à Paris, le record de 23 titres du Grand Chelem. Ce n'est pas la première fois qu'il se positionne ainsi. "Le Kosovo est la Serbie", clamait-il dès sa première victoire dans un Majeur, à l'Open d'Australie en 2008. "Nous sommes prêts à défendre ce qui nous appartient", assurait-il.