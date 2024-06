Le numéro un mondial a déclaré forfait ce mardi 4 juin à la veille de la rencontre qu'il devait disputer contre le Norvégien Casper Ruud. Une déception qui fera le bonheur de l'Italien Jannik Sinner, qui prendra la place du Serbe en tête du classement ATP.

Après ses deux matchs héroïques, son corps a dit stop. Novak Djokovic abandonne l'édition 2024 de Roland-Garros à la veille de son quart de finale face au Norvégien Casper Ruud. Le Serbe avait déjà exprimé ses doutes sur sa participation pour la suite du tournoi en raison d'une "petite gêne au genou" ces dernières semaines. Selon les organisateurs, le joueur de 37 ans souffre "d'une lésion du ménisque médial du genou droit" décelée lors d'une IRM.

"J'ai joué des tournois avec et il n'y a rien eu jusqu'à aujourd'hui. Mais au troisième jeu du deuxième set, j'ai glissé et ça a affecté mon genou", avait-il déclaré après son huitième de finale remporté dans la douleur après plus de 4h30 heures de jeu face à l'Argentin Francisco Cerundolo ( 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3). Une rencontre qu'il avait pu terminer grâce à des anti-inflammatoires. Son forfait signifie qu'à l'issue de la compétition Porte d'Auteuil, il cèdera sa place de numéro un mondial à l'Italien Jannik Sinner.

"J'ai joué avec mon cœur et j'ai tout donné dans le match d'hier", a réagi Novak Djokovic sur son compte Instagram, parlant d'une "décision difficile après mûre réflexion et consultation". "Je souhaite bonne chance aux joueurs qui participeront à la compétition cette semaine et je remercie sincèrement mes incroyables supporters pour leur amour et leur soutien continu. À bientôt", ajoute-t-il.

Tenant du titre à Paris, Novak Djokovic devait aller jusqu'en finale pour espérer rester sur le trône mondial. Il a marqué cette édition 2024 après avoir arraché sa qualification en 8e de finale au milieu de la nuit. Sinner deviendra lundi, à 22 ans, le premier Italien numéro mondial de tennis et ce quel que soit son résultat à Roland-Garros où il disputera sa toute première demi-finale après sa victoire face au Bulgare Grigor Dimitrov (6-2, 6-4, 7-6 (7/3)). Djokovic aura passé le record de 428 semaines au sommet de la hiérarchie mondiale.