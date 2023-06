Novak Djokovic encore un peu plus dans l'Histoire : cinq chiffres pour comprendre la portée de son exploit

"Quand je me lève le matin et que je pense à la saison, à ce que je veux accomplir, ce sont les tournois du Grand Chelem qui me motivent le plus", avait prévenu Novak Djokovic après sa victoire dans le choc des générations, contre Carlos Alcaraz, en demi-finale de Roland-Garros. Force est de constater que le Serbe, encore monstrueux mentalement ce dimanche 11 juin contre Casper Ruud, n'a pas menti. Comme lors de l'Open d'Australie plus tôt dans l'année, le natif de Belgrade a encore dominé la concurrence de la tête et des épaules pour s'imposer sur l'ocre parisien. Malgré un match de très bonne facture, son adversaire norvégien, qui disputait sa troisième finale majeure (pour aucune victoire), n'a pu que constater les dégâts, s'inclinant en trois manches (6-7 (1), 3-6, 5-7).

Avec cette nouvelle victoire, "Djoko" rentre, encore un peu plus, dans l'Histoire. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Je suis très motivé, très inspiré pour continuer à faire l’histoire de ce sport. Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien à jouer au tennis", a assuré le principal intéressé.