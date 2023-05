Roland-Garros : que faut-il retenir du tirage au sort ?

Vers une demi-finale Alcaraz-Djokovic. Il s'agissait de la grande question avant le tirage au sort. Les deux principaux favoris du tournoi, l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Serbe Novak Djokovic, 3e mondial, pourraient bien s'affronter avant la finale, avec une potentielle rencontre dès la demi-finale. Le jeune N°1 mondial a été tiré du même côté du tableau que le Serbe, en quête à Roland-Garros d'un 23e titre du Grand Chelem. La route ne sera néanmoins pas facile pour Carlos Alcaraz, qui pourrait aussi affronter le Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste en 2021, en quart.

Une autre demi-finale très disputée. Sur l'autre moitié du tableau, l'avant-dernier tour opposerait le Russe Daniil Medvedev, grimpé à la deuxième place mondiale à la faveur de son titre inattendu à Rome dimanche, son premier sur ocre, au finaliste sortant, le Norvégien Casper Ruud (N.4).

Un camp français pas très avantagé. Les Français ne bénéficient pas d'un tirage très clément. Benoît Paire (149e), bénéficiaire d'une invitation, sera opposé d'entrée au Britannique Cameron Norrie (14e). Par ailleurs, trois affrontements franco-français se préparent dès le 1er tour. Les deux meilleurs représentants tricolores au classement ATP, Ugo Humbert (38e) et Adrian Mannarino (47e) s'affronteront d'entrée, tout comme Arthur Cazaux (193e) et Corentin Moutet (61e), ainsi que Richard Gasquet (50e) et Arthur Rinderknech (78e).

Le potentiel affrontement de deux espoirs français. Autre affrontement franco-français, cette fois lors du 2e tour. Luca van Assche (79e) et Arthur Fils (112e), finalistes de Roland-Garros juniors en 2021, pourraient se faire face au deuxième tour du tableau principal cette année. Ce match se fera à condition que le premier batte l'Italien Marco Cecchinato (73e) et que le second se défasse de l'Espagnol Alejandro Davidovich (34e).