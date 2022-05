Roland-Garros : Nadal-Djokovic en quarts, le choc a-t-il lieu "trop tôt" ?

Voilà sept ans qu'ils ne s'étaient pas retrouvés si tôt à Roland-Garros. Sur la terre battue parisienne, ces deux-là ont plutôt pris l'habitude de s'affronter pour le titre (2012, 2014, 2020) ou, a minima, une place en finale (2007, 2008, 2013 et 2021). Une fois n'est pas coutume, un an après leur demi-finale d'anthologie, 58e et dernier épisode (à ce jour) de la confrontation la plus jouée de tous les temps (30-28 en faveur Djokovic, 7-2 pour Nadal à Paris), remportée par "Nole" en quatre sets (3-6, 6-3, 7-6, 6-2 en 4h11), les deux monstres sacrés du tennis vont se rendre, coup pour coup, pour accéder... au dernier carré.

Le hasard du tirage au sort les a versés dans la même partie de tableau, augurant un potentiel choc en quarts de finale.

Espérée par tous les fans et déjà annoncée comme légendaire, l'affiche entre deux des trois joueurs les plus titrés en Grand Chelem va bien avoir lieu à la Porte d'Auteuil. Rafael Nadal, 13 fois vainqueur des Internationaux de France, et Novak Djokovic, tenant du titre et numéro un mondial, se croiseront, mardi 31 mai, sur le court Philippe Chatrier en night session (pas avant 20h45). Un choc de titans, pour l'occasion, diffusé gratuitement et sans restriction, en France, sur Prime Video.