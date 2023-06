Roland Garros : sifflée par le public, la Russe Daria Kasatkina demande de ne pas propager "la haine"

Comme l'indique la Russe dans son message, depuis le début de la guerre, Elina Svitolina ne salue plus ses adversaires au filet lorsqu'il s'agit de joueuses russes. Daria Kasatkina le sait, c'est pourquoi après la balle de match, elle s'est tout de suite dirigée vers l'arbitre pour lui serrer la main, et s'est contentée de lever un pouce en direction de son adversaire pour la féliciter. Un signe auquel a répondu Elina Svitolina, qui connait les positions anti-Poutine et anti-guerre en Ukraine de la Russe.