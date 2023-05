Tennis : Roland-Garros tremble, Rafael Nadal va déclarer forfait

Roland-Garros orphelin de son Roi. Forfait à Monte-Carlo, Madrid puis Rome, à cause d'une blessure musculaire à une hanche qu'il traîne depuis la mi-janvier, Rafael Nadal s'est fait une raison. Il ne participera pas aux Internationaux de France, rapporte le quotidien espagnol Marca. Le Majorquin, 14 fois lauréat sur la terre battue parisienne, un record, en fera l'annonce, jeudi 18 mai, lors d'une conférence de presse qu'il a convoquée à 16h dans les locaux de son académie à Manacor. À bientôt 37 ans, le 3 juin prochain, il s'est résolu à ne pas pouvoir défendre son titre porte d'Auteuil, du 28 mai au 11 juin, une première en 18 ans.

Depuis sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie contre Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5), le 18 janvier, "Rafa" n'a plus rejoué en match officiel. Une éternité à l'échelle d'un joueur professionnel, même de son acabit, que ce soit en termes de rythme, de certitudes dans le jeu ou de confiance. Et les dernières nouvelles le concernant n'incitent pas à l'optimisme, à l'image de cette vidéo, qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux, le montrant, la semaine passée, affaibli et en souffrance, les mains sur les genoux de longues secondes, pendant une séance d'entraînement écourtée.