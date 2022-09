"La meilleure de tous les temps" : pluie d'hommages pour la "légende" Serena Williams

"C'était vraiment sympa de voir comment Serena n'a pas seulement changé le tennis mais, et c'est plus important, comment elle a contribué à donner du pouvoir à la prochaine génération", a salué l'ancien nageur Michael Phelps, le sportif le plus titré et médaillé de l'histoire des JO, avec 28 breloques (dont 23 d'or) entre 2004 et 2016. "Ses réussites dans le tennis sont une chose, mais l'une des choses que j'admire le plus en elle, c'est qu'elle n'abandonne jamais, sur le court et en dehors du court".