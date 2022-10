Tennis : Simona Halep, ex-numéro 1 mondiale, suspendue provisoirement pour dopage

Peu après le communiqué de l'ITIA, Simona Halep a annoncé prendre acte de cette suspension. "Tout au long de ma carrière, l'idée de tricher ne m'a jamais traversé l'esprit, pas une seule fois. C'est totalement contre les valeurs qu'on m'a inculquées", s'est-elle défendue sur Twitter. "Faire face à une telle situation injuste, je me sens complètement confuse et trahie. Je vais me battre jusqu'au bout pour prouver que je n'ai jamais pris de substance en sachant qu'elle était interdite. J'ai confiance que tôt ou tard, la vérité éclatera. (...) C'est une question d'honneur et aussi d'amour pour le jeu, pour le tennis que je porte depuis 25 ans."