Sur un nuage à l'US Open, Caroline Garcia poursuit sa formidable ascension

Pour se hisser jusqu'aux quarts de finale de cet US Open 2022, la native de Saint-Germain-en-Laye a jusqu'à présent affronté des joueuses derrière elle au classement mondial. Après trois premiers matches expéditifs, conclus avec autorité, il lui a fallu batailler contre la tête de série n°29, Alison Riske-Amritraj, compatriote de Serena Williams et contre laquelle elle avait toujours perdu jusqu'alors (3 défaites en trois matches).

Caroline Garcia, dans cette rencontre, a pu s'appuyer sur un jeu offensif bien huilé, le même qui lui a permis de triompher du côté de Cincinnati à la mi-août. Une victoire en tournoi prestigieuse, sa 10e sur le circuit WTA, acquise après une semaine remarquable ponctuée de trois succès contre des membres du top 10. "Dès que vous avez quelques victoires d'affilée à votre actif et que vous jouez un meilleur tennis, c'est comme si vous étiez une star à nouveau", soulignait-elle durant l'été, devant l'engouement suscité par ses performance. "Je sais d'où je viens avec mon équipe et c'est le plus important. Je suppose que l'expérience du passé va m'aider à gérer, à prendre les bonnes décisions et à garder le bon état d'esprit pour que ça continue."