Roland-Garros : impitoyable, Iga Swiatek remporte son deuxième titre du Grand Chelem

Surtout, Iga Swiatek entre dans l'histoire du tennis féminin. Avec cette 35e victoire consécutive sur le circuit, elle égale la plus longue série d'invincibilité au XXIe siècle, jusque-là détenue par Venus Williams. Elle s'adjuge également son 9e titre WTA en carrière, le 6e d'affilée cette année après Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome. Autre record en besace, elle devient la plus jeune joueuse multi-titrée en Grand Chelem depuis Maria Sharapova, qui a remporté son 2e Majeur à l'US Open 2006 âgée de 19 ans.