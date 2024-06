En maîtrise contre Grigor Dimitrov (6-2,6-4, 7-6 [3]), Jannik Sinner s'est qualifié pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales de Roland-Garros, mardi. Cerise sur le gâteau, avec le forfait de Novak Djokovic, l'Italien est assuré de devenir premier au classement ATP, lundi 10 juin. Zoom sur ce talentueux droitier au parcours atypique.

Il n'a pas le temps d'avoir le temps. Surfant sur une année 2023 exceptionnelle, où il a remporté 64 de ses 79 matchs, Jannik Sinner continue de s'affirmer comme l'une des grandes figures du tennis de demain (et d'aujourd'hui). Après avoir remporté l'Open d'Australie en début de saison, il s'est hissé, mardi 4 juin, en demi-finale de Roland-Garros pour la première fois de sa jeune carrière en étrillant Grigor Dimitrov (6-2,6-4, 7-6 [3]), pourtant en grande forme. En plus, avec le forfait de Novak Djokovic, touché au genou, l'Italien est assuré de devenir le nouveau numéro un mondial, le 29e de l'Histoire, lors de la prochaine mise à jour du classement ATP, lundi 10 juin. "Qu’est-ce que je peux dire ? C’est le rêve de tout le monde de devenir N.1 mondial", exulte l'intéressé en conférence de presse, souhaitant au passage au Serbe de "guérir vite".

Le premier Italien à dominer le circuit ATP

Rapidement très solide sur ses fondamentaux (avec beaucoup de puissance en revers et en coup droit), le protégé de Darren Cahill a rapidement su étoffer et diversifier son jeu pour changer de dimension. Un pari réussi puisqu'il ne présente plus aujourd'hui de véritable faiblesse - il est devenu plus solide au filet et au service - et figure au sommet de la hiérarchie. Avec cet accomplissement officieux, qui deviendra officiel lundi prochain, Jannik Sinner devient le premier représentant de la Botte à occuper la place de numéro 1 mondial. Un nouvel exploit pour celui qui était déjà le premier transalpin à monter sur le podium du classement ATP. Avant lui, c'est Adriano Panatta (4e en 1976) qui avait établi le record en la matière.

À noter que du haut de ses 22 ans et 9 mois, le droitier n'est "que" le 14e plus jeune joueur de l'Histoire se hisser à de telles hauteurs, loin derrière Carlos Alcaraz, qui avait pris le pouvoir alors qu'il n'était âgé que de 19 ans et 4 mois, en 2022. D'autres grands champions, comme John McEnroe (21 ans et 16 jours), Björn Borg (21 ans et 78 jours en 1977), Jimmy Connor (21 ans et 330 jours en 1974) ou encore un certain Rafael Nadal (22 ans et 76 jours en 2008) font mieux que lui.

Ses supporters se déguisent en... carotte

Comme depuis ses premiers pas sur le circuit, les "Carota Boys" sont bien présents Porte d'Auteuil pour supporter leur protégé. Ces fans déguisés en carotte suivent l'Italien aux quatre coins de la planète, lors de tous ses grands tournois. Et l'histoire derrière la création de ce fan club, qui compte des milliers de suiveurs sur les réseaux sociaux, est succulente.

"Tout a commencé comme une blague. Il y a tout juste un an, on a décidé de se faire un week-end à Rome pour assister aux Internationaux d'Italie", raconte à l'AFP Gianluca Bertorello, l'un des six fondateurs. "Comme on voulait faire quelque chose de différent, on s'est habillés en carottes", poursuit l'un de ses compères, Enrico Ponsi, "on l'a beaucoup encouragé, on avait nos costumes et des drapeaux italiens, cela a créé une ambiance sympa". "Après le match, c'est devenu complètement fou : tout le monde voulait nous prendre en photos, il y a eu plein d'articles sur nous. Toute notre histoire part de là", ajoute-t-il, sourire aux lèvres.

Et au jeune homme de livrer le secret derrière le choix de ces costumes. "Les carottes, ce n'est pas en référence à la chevelure (rousse) de Jannik. C'est parce qu'on avait trouvé amusant et incroyable qu'un joueur de son niveau mange une carotte à un changement de côté lors du tournoi de Vienne en 2019", glisse-t-il.

Désormais, ces six copains, tous âgés de 25 à 30 ans, entretiennent un lien étroit avec leur idole, avec qui ils partagent un groupe WhatsApp. "On a un groupe WhatsApp avec lui où on s'échange des messages, certains d'entre nous ont joué au tennis avec lui", lance Gianluca Bertorello.

Un excellent skieur dans sa jeunesse

Pourtant, Jannik Sinner aurait pu suivre un tout autre chemin, ou plutôt une tout autre piste. Né à San Candido, une petite ville des Dolomites dans le Tyrol du Sud, il a rapidement démontré d'excellentes dispositions en... ski. À 8 ans, il est même devenu champion national de sa catégorie d'âge puis vice-champion national à l'âge de 12 ans. Ce n'est qu'à partir de 14 ans qu'il a troqué les skis pour la raquette et la petite balle jaune.

"Quand j'étais jeune, je gagnais beaucoup en ski, alors qu'au tennis, je ne gagnais jamais", raconte-t-il dans les colonnes de Vogue. "Et puis, petit à petit, j'ai commencé à perdre en ski, parce que physiquement, je n'étais pas prêt pour la compétition. J'ai toujours été assez maigre et tout le reste. La raison pour laquelle j'ai choisi le tennis, c'est qu'au tennis, on peut faire des erreurs. Vous pouvez perdre des points, mais vous pouvez toujours gagner le match. En ski, si vous faites une erreur, une grosse erreur, vous ne pouvez pas gagner", souligne encore le tennisman. Un choix d'ores et déjà payant pour "The fox" (renard), qui glisse vers les cimes du succès.