Serena Williams bientôt retraitée : les chiffres fous d'une carrière vertigineuse

Une légende se reconnaît à la marque qu'elle laisse derrière elle. Celle de Serena Williams, en plus d'être interminable, est indélébile. Battue sur l'Arthur Ashe Stadium par Ajla Tomljanovic (7-5, 6-7, 6-1), vendredi 2 septembre, elle a été éliminée au 3e tour de l'US Open. Si la championne est restée floue sur son avenir, glissant en conférence de presse qu'elle "adorait" l'Australie, où aura lieu la première levée du Grand Chelem en janvier 2023, la cadette de Venus pourrait avoir disputé ce qui était son dernier match. En plus d'un quart de siècle, 27 ans précisément, l'Américaine s'est hissée au rang de reine incontestée des circuits. Avec des chiffres qui donnent le tournis.

1️⃣ C'est le chiffre qui lui sied le mieux. Serena Williams demeure la première et seule joueuse à avoir remporté, en simple et en double, les quatre levées du Grand Chelem et les Jeux olympiques (2012 en simple, 2000, 2008 et 2012 en double). Si elle a buté sur le Golden Slam - gagner les quatre Majeurs et l'or olympique la même année, exploit réussi par Steffi Graf - et le Grand Chelem calendaire, l'icône de Saginaw a marqué l'histoire à sa façon. Par deux fois, elle s'est emparée des quatre Majeurs consécutivement à cheval sur deux saisons (2002-2003 et 2014-2015). Ce qu'on appelle depuis le Serena Slam.

2️⃣0️⃣ Deux décennies, c'est le temps qui s'est écoulé entre sa première finale de Majeurs en 1999 à l'US Open (gagnée face à Martina Hingis) et sa dernière en 2019, toujours à New York (perdue contre Bianca Andreescu). Il s'agit du plus grand écart entre deux finales en Grand Chelem, femmes et hommes confondus. C'est aussi à Flushing Meadows qu'elle s'est adjugée le record d'aces réussis sur un même tournoi (70). Une marque référence sur le circuit féminin, établie en 1999 et 2020.