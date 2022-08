US Open : Serena Williams veut "rester vague" sur le moment de sa retraite

Elle assume de rester "vague". Dans la nuit de lundi à mardi, la tenniswoman Serena Williams s'est imposée au premier tour de l'US Open face à la Monténégrine Danka Kovinic. Une victoire qui est venue repousser ses adieux à la scène internationale. D'autant qu'à en croire la sportive de 40 ans, cette retraite pourrait, finalement, ne pas être pour tout de suite. "Je suis restée assez vague sur ce sujet, n'est-ce pas ? Je vais le rester parce qu'on ne sait jamais", a-t-elle déclaré en conférence de presse, lundi 29 août.

Dans le même temps, la sportive aux 23 titres du Grands Chelem explique ne plus avoir envie d'entendre le terme de "retraite". "Je préfère le mot 'évolution' (à 'retraite') parce que j'estime être à un moment de ma vie où je ne pars pas nécessairement à la retraite. Simplement, j'évolue par rapport au tennis", a-t-elle confié aux journalistes. D'autant qu'elle ne semble pas encore totalement prête à quitter définitivement les courts. "Plus je joue de tournois, plus je sens que c'est ma place. Alors, il n'est pas facile de s'en aller en sachant que plus on joue, plus on peut briller", a expliqué la sportive américaine.