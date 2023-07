Wimbledon 2023 : cinq choses à savoir sur Carlos Alcaraz, nouveau roi de Londres

Le natif d'El Palmar (sud-est de l'Espagne) était encore un inconnu du grand public voilà deux ans. Mais son ascension est fulgurante. Au point de battre des records. L'an dernier, dans la plus grande arène de tennis du monde, le court Arthur-Ashe (États-Unis), Carlos Alcaraz a fait coup double : remporter son premier titre du Grand Chelem, l'US Open, donc, et empocher la place de numéro 1 mondial, à 19 ans, 4 mois et 6 jours. Dans l'histoire du tennis, personne n'avait connu une telle consécration si jeune.

Quelques mois plus tôt, il avait déjà marché dans les pas des plus grands en intégrant le top 10 à 18 ans. Depuis, Carlos Alcaraz n'a cessé d'impressionner et s'est forgé un palmarès : 12 titres, dont Wimbledon ce dimanche, mais aussi le tournoi de Madrid en 2022, l'emportant face à Nadal et Djokovic, du jamais-vu dans un même tournoi sur terre battue.