Wimbledon 2023 : Carlos Alcaraz "a pris le meilleur" de Djokovic, Nadal et Federer

Carlos Alcaraz est-il le "joueur parfait" ? Ça en a tout l'air, si on prend Novak Djokovic au mot. Au terme d'une finale épique, un combat de plus de 4h30 au meilleur des cinq manches, la jeunesse a triomphé de l'expérience. "Carlito" a terrassé, dimanche 16 juillet, l'homme aux 23 titres du Grand Chelem (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4), qui fut jusqu'alors le maître incontesté de Wimbledon. Mal engagé avec la perte du premier set (1-6), l'Espagnol de tout juste 20 ans a pris la mesure, avec la manière, du quadruple tenant du titre et septuple vainqueur sur le gazon londonien, invaincu sur le Centre Court depuis 2013.

"C'est un rêve qui se réalise. Je l'ai tellement voulu. J'ai vu de grandes légendes du tennis soulever ce trophée, des matchs épiques et j'ai toujours voulu être l'un d'entre eux. Pour être honnête, je ne pensais pas que ça arriverait si tôt dans ma carrière", a-t-il avoué. Et pour cause : avant de fouler l'herbe du All England Club, le plus jeune numéro un mondial de l'histoire (à 19 ans, 4 mois et 6 jours, au lendemain de son sacre à l'US Open) n'avait aucune référence sur cette surface, mis à part un titre au Queen's, le tout premier de sa carrière sur gazon, à une semaine des premiers coups de raquette à Wimbledon.