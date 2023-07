Wimbledon : Novak Djokovic a-t-il été espionné par le père de Carlos Alcaraz ?

Le clan Alcaraz pris la main dans le sac. En tout début de semaine, la presse serbe a révélé que le père du numéro 1 mondial avait filmé l'un des entraînements de Novak Djokovic sur un court contigu à celui de l'Espagnol. Lors de cette session, celui qui a initié "Carlito" au tennis alors qu'il n'avait que 4 ans a enregistré tout ce qui se passait. Des révélations qui ont agacé "Djoko", qui vise à Wimbledon un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court.

Invité à réagir à cette scène inhabituelle, après son succès en huitièmes contre Hubert Hurkacz (7-6, 7-6, 5-7, 6-4), "Nole" a regretté un "manque d'intimité" sur les courts exigus du complexe d'Aorangi, où les joueurs s'entraînent souvent côte à côte, concédant toutefois ne pas pouvoir y faire grand-chose. "C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, les circonstances sont telles que nous n'avons pas d'intimité à l'entraînement, même si parfois j'aimerais en avoir plus", a-t-il confié dans des propos rapportés par la radio belgradoise B92. "Cela me donne plus l'occasion d'essayer certaines choses, de communiquer plus clairement avec mon équipe. Le fait est que vous n'êtes pas complètement détendu à l'entraînement."