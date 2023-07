Wimbledon 2023 : trop fort pour Jannik Sinner, Novak Djokovic décroche une 9e finale

Dans sa quête insatiable d'histoire et d'exploits, le Serbe n'est plus qu'à un match de s'offrir le Graal absolu : un 24e Grand Chelem. Il égalerait ainsi Margaret Court, détentrice du record en la matière, hommes et femmes confondus. Par la même occasion, il espère remporter pour la huitième fois de sa carrière le prestigieux tournoi londonien (comme un certain Roger Federer). En attendant, le natif de Belgrade, qui n'a plus perdu à Wimbledon depuis 2018, va disputer sa neuvième finale sur le Centre Court, un chiffre qui donne le tournis.