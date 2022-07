Rugby : vainqueurs au Japon, les Bleus enchaînent une neuvième victoire consécutive

Grâce à cette victoire, c'est la quatrième fois en cinq oppositions que les Français battent le Japon, leur première depuis le nul piteux de 2017 (23-23), qui avait coûté sa place à Guy Novès.

Avec ce large succès, le troisième écart le plus conséquent entre les deux équipes, les Bleus peuvent espérer boucler une tournée sur une note positive. "C'était une équipe très joueuse, qui pratique un beau rugby. On a réussi à répondre présents : au fur et à mesure, on a pris le dessus sur notre adversaire", a d'ailleurs assuré le sélectionneur Fabien Galthié, après la rencontre, confiant néanmoins que ces Bleus pouvaient encore "s'améliorer dans tous les secteurs".