Ligue Europa : Marseille dans la "poule de la mort", Toulouse et Rennes face à des costauds

Car pour se qualifier pour les phases finales, l'Olympique de Marseille va devoir se surpasser. L'OM est effectivement dans ce qui a d'ors et déjà été qualifié de "poule de la mort", avec notamment l'Ajax Amsterdam. Les coéquipiers de Valentin Rongier devront par ailleurs défier le club anglais de Brighton. Dernier adversaire du groupe B, l'AEK Athènes.

Rennes a également hérité d'un groupe relevé. Le groupe F est composé de Villarreal, vainqueur du trophée en 2021, du Maccabi Haïfa, qui jouait en Ligue des champions la saison dernière, et du Panathinaïkos Athènes, tombeur de l'OM cet été puis éliminé en barrages de la C1.

Le sort a été un peu moins dur avec le troisième club français engagé, le TFC, qui fait son grand retour en compétition européenne après avoir remporté la Coupe de France la saison dernière. Toulouse est dans le groupe E, et devra par conséquent affronter le grand favori de la compétition, Liverpool. Les autres adversaires, les Autrichiens Linz ASK et l'Union Saint-Gilloise, un club de Bruxelles, sont néanmoins des équipes plus abordables pour les Violets.