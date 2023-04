Elle prétexte une alerte à la bombe pour... empêcher son compagnon d'aller voir jouer l'OM

La femme à l'origine de ce canular, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, a, elle, rendez-vous avec la justice. Elle est convoquée par le parquet de Toulouse début mai pour "dénonciation mensongère de crime ou délit". En effet, selon l'article 322-14 du code pénal, "le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende". Pas certain que le jeu en valait la chandelle...