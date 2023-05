Tour d'Italie : Bruno Armirail premier Français à porter le maillot rose de leader au XXIe siècle

Le nouveau maillot rose prend près de deux minutes d'avance sur le Gallois Geraint Thomas, chef de file britannique d'Ineos-Grenadier (1 minute 41) et sur le Slovène Primoz Roglic (1 minute 43), de l'équipe Jumbo-Visma, arrivés une vingtaine de minutes plus tard avec le reste des favoris. Il devient le premier français depuis Laurent Jalabert, en 1999, à réussir un tel exploit. Il faut remonter encore plus loin pour voir un coureur tricolore remporter le Giro, avec Laurent Fignon (1989). "Ce n'était pas vraiment le plan, le but était de prendre l'échappée et de viser la victoire d'étape. Je n'arrive pas à réaliser que je prends le maillot rose, je n'en reviens pas", s'est-il exclamé, pouce et poing levé sur le podium. "C'est devenu une réalité dans les cinq derniers kilomètres, avant, je n'y pensais pas vraiment. Pour l'équipe, c'est super et pour moi, c'est un rêve", a-t-il ajouté.