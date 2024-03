Tour de France 2017 - 21e étape : Champagne, Champs-Élysées et sprint final, la dernière chance de briller

ÉTAPE 21 - Ce dimanche 23 juillet se tient la 21e et dernière étape du Tour de France 2017, entre Montgeron et Paris (103 kilomètres). L'arrivée, qui devrait revenir à un sprinteur, est prévue entre 19h et 19h30 sur les Champs-Élysées.

Champagne, photos et sprint final. La dernière étape du Tour, en trois mots. Ce dimanche 23 juillet, la 21e et ultime étape s'élance de Montgeron, dans l'Essonne, direction les Champs-Élysées, à Paris. Les coureurs vont procéder à la traditionnelle parade avant de monter en pression pour disputer le tout dernier sprint à l'issue de neuf boucles sur "la plus belle avenue du monde". Cette année, les organisateurs de la plus grande course cycliste ont prévu un clin d'oeil à la candidature de Paris pour les JO 2024 en traversant la nef du Grand Palais, l'un des sites du projet olympique. L'arrivée est prévue entre 19h et 19h30.

Le profil de l'étape

L'histoire derrière l'étape

Pour les amoureux et fans du Tour de France, Montgeron évoque forcément quelque chose. Car entre cette petite ville de l'Essonne et la Grande Boucle, c'est une idylle qui dure depuis plus d'un siècle. C'est de là, au niveau du Réveil Matin, que fût donné le départ de la première édition du Tour, en 1903. Pour le centenaire, en 2003, le peloton avait alors fait étape au niveau du célèbre rond-point, devenu au fil de l'histoire un lieu de pélerinage pour les amateurs de cyclisme, et de vélo en général.

Une étape pour qui ?

Favorable aux sprinteurs. C'est une tradition en quelque sorte. L'arrivée sur les Champs-Élysées est la chasse gardée des spécialistes du sprint. Depuis 2009, Britanniques -Mark Cavendish, de 2009 à 2012- et Allemands -Marcel Kittel en 2013 et 2014 puis André Greipel en 2015 et 2016- y règnent sans partage. Ce dimanche, seul André Greipel est toujours en course. Va-t-il à nouveau briller sur "la plus belle avenue du monde" pour un triplé parisien ?