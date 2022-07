Tour de France 2022 : le coup de filou de Christophe Laporte, enfin une victoire française

On n'y croyait presque plus. Et pourtant, la voilà, la première victoire française. Il aura fallu attendre la 19e étape pour enfin voir un Français lever les bras au ciel sur ce Tour de France 2022. À deux jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, qui va, sauf rebondissement, sacrer son coéquipier danois Jonas Vingegaard, toujours détenteur du maillot jaune, Christophe Laporte (Jumbo-Visma) s'est imposé au panache, vendredi 22 juillet, dans le faux-plat montant menant à l'arrivée jugée à Cahors.

Placé à l'avant du peloton avant le dernier kilomètre, bien aidé de Wout van Aert, transformé en équipier d'exception, l'ex-coureur de la Cofidis a surgi sous la flamme rouge, profitant de la désorganisation des sprinteurs. Piégée, la meute s'est mise en chasse pour tenter de le rattraper. Décidé à ne pas laisser filer l'occasion qui lui était offerte de signer sa première victoire sur un grand Tour, Laporte a joué de la pédale sur les 600 derniers mètres. Il a devancé d'une seconde le Belge Jasper Philipsen, l'Italien Alberto Dainese et le champion de France Florian Sénéchal sur la ligne.