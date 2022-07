Covid-19 : le rebond épidémique menace-t-il le Tour de France ?

Malgré les nombreuses précautions prises par les différentes équipes, la crainte de revoir l'immense cluster du Tour de Suisse se reformer sur le Tour de France demeure dans toutes les têtes. Quatre équipes et une trentaine de coureurs avaient été obligés de quitter la course au départ de la 6e étape. "Ça fait un peu peur de se dire qu'on peut être mis hors course avec le Covid. On a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce sont les règles du jeu. On fait très attention avec l'équipe, on a un protocole strict", expliquait David Gaudu, 5e et premier Français au général.