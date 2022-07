Covid-19 : tous les coureurs du Tour de France testés négatif

Les tests sont obligatoires avant le départ et lors des deux journées de repos de l'épreuve à Morzine et Carcassonne, coureurs et personnels d'équipes compris. En cas de positivité, le protocole prévoit que "la décision d'isolement éventuelle sera prise de manière collégiale par le médecin de l'équipe concernée, le médecin Covid-19 de l'épreuve et le directeur médical de l'UCI".

Dans une interview au journal L'Equipe, Guillaume Martin, qui se sentait en forme, a critiqué ce point du protocole de l'UCI et s'est interrogé sur la définition des critères retenus pour aboutir à une décision: "C'est un grand flou artistique et c'est là où je l'ai mauvaise. J'en étais resté à l'idée que le protocole avait été aménagé de sorte à ce qu'un coureur positif mais asymptomatique puisse continuer. Je pensais entrer dans cette case." Mais, le coureur normand que son dernier test PCR "a révélé un taux R assez bas, donc que ma contagiosité était assez élevée".