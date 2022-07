Tour de France 2022 : la 10e étape interrompue pendant quelques minutes par une manifestation

Cette manifestation, accompagnée de fumigènes, a été revendiquée quelques minutes plus tard par les militants écologistes de Dernière rénovation. "Aujourd'hui, neuf citoyens et citoyennes soutenant Dernière Rénovation ont interrompu la 10ᵉ étape du Tour de France entre Morzine et Megève au niveau de Magland pour arrêter la course folle vers l'anéantissement de notre société", ont-il écrit sur Twitter.