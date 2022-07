Tour de France : le Danois Jonas Vingegaard remporte la Grande Boucle pour la première fois

Son succès est aussi celui de son équipe, la Jumbo-Visma, qui a dominé cette édition et fait un carton plein : maillot jaune et à pois rouges pour Jonas Vingegaard, maillot vert pour Wout van Aert et six victoires d'étape, dont la seule française, par Christophe Laporte. Pour le reste du classement, c'est le Gallois Geraint Thomas, vainqueur en 2018 et deuxième l'année suivante, qui accède pour la troisième fois au podium en se classant troisième, à l'âge de 36 ans. Le premier Français, David Gaudu, s'est classé quatrième.