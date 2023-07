Tour de France 2023 : victoire pour Ion Izagirre dans le Beaujolais, les favoris ne se laissent pas piéger

Après un jour de répit en plaine mardi, le Tour de France se rapproche déjà des Alpes, où les deux principaux favoris de la course, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) devraient s’affronter pour la victoire finale. En attendant, c’est une étape vallonnée reliant Roanne (Loire) et Belleville-en-Beaujolais (Rhône) qui était au menu des coureurs, avec pas moins de cinq ascensions de moyenne montagne.