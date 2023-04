Après ses fractures au poignet, Tadej Pogacar sera-t-il prêt à temps pour le Tour de France ?

Car, du fait de cette chute, la participation de Tadej Pogacar au Tour de France, qu'il présente lui-même comme "l'objectif principal" de sa saison, a été un temps remise en cause. Mais, en optant pour la chirurgie plutôt qu'un traitement fonctionnel, le coureur de 24 ans a mis toutes les chances de son côté pour pouvoir se remettre en selle au plus vite. Avec cette solution, sa période de convalescence est ainsi ramenée de trois mois minimum à six semaines environ, quatre d'immobilisation et deux de rééducation. "Il ne va pas monter sur le vélo tout de suite, pendant au moins quatre semaines", a confirmé au micro de RMC Sport Mauro Gianetti, précisant qu'il lui faudra "huit à dix semaines" pour être à nouveau compétitif.

"D'ici au Tour de France, il nous reste du temps", a-t-il assuré, s'inquiétant plutôt pour de la préparation "ralentie" de son leader. Et pour cause, le temps lui est tout de même compté, à 68 jours du départ de la Grande Boucle, le 1er juillet prochain. Deuxième du Tour l'an passé, derrière Jonas Vingegaard, Pogacar veut récupérer sa couronne. Mais, obligé de rester le pied à terre, le plus jeune double lauréat (2020 et 2021) de l'épreuve-reine du vélo va devoir ruser pour être en forme le moment venu. "On peut être inquiets, malgré tout", a assuré à Eurosport l'ancien coureur de la Cofidis, David Moncoutié. "C'est la première grosse chute/blessure de sa carrière. (...) Il reviendra, c'est sûr, mais pour le Tour, le délai peut être juste."