Tour de France 2023 : Philipsen voit triple, Vingegaard toujours en jaune

Malgré les tentatives d'échappée de Simon Guglielmi, puis de Nans Peters et Pierre Latour, repris à moins de quatre kilomètres du but, la victoire s'est jouée lors d'un sprint massif. Et, à ce petit jeu, c'est Jasper Philipsen qui se montre le plus fort. Encore parfaitement épaulé par ses coéquipiers - et notamment un Mathieu van der Poel dans le rôle de l'excellent "poisson pilote" -, le Belge a décroché son troisième bouquet depuis le départ de cette édition 2023. Dans la forme de sa vie, il a attendu le dernier moment pour produire son effort et devancer un Mark Cavendish roublard, mais visiblement trop court. L'Érythréen Biniam Girmay a pris la troisième place.

À noter que le champion d'Europe, Fabio Jacobsen, est encore passé à côté, ne franchissant la ligne qu'en 15ᵉ position.